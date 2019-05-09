«Не договорили»: Захарова отреагировала на смерть Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на известие о смерти ведущего Сергея Доренко в фейсбуке.
Представитель МИДа охарактеризовала Доренко как «явление».
«Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли» , — написала Захарова.
При этом Захарова отметила, что они с Доренко «не договорили».
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.