«Говорит Москва» подтвердила смерть своего главреда Доренко

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Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила смерть своего главного редактора журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

В сообщении говорится, что Доренко погиб в Москве. Он разбился на мотоцикле на Николоямской улице.

«Радиостанция подтверждает эти данные», — уточняется в заявлении.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.