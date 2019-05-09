Видео момента смерти Доренко появилось в Сети

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Видеозапись момента смерти Сергея Доренко опубликована в Сети. Видео публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как мотоцикл уводит с правой полосы влево и он падает на проезжую часть.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.