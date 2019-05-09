Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, эту информацию ему сообщили врачи.
«Мне врачи сказали», — заявил Венедиктов.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.