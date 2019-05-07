Минкульт выдал прокатное удостоверение европейской драме о гибели «Курска»

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение кинофильму о катастрофе российской атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море в 2000 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Минкульта уточнили, что картина выйдет на киноэкраны 27 июня. Фильм получил возрастное ограничение 16+.

Кинокартину о гибели «Курска» снял датский режиссер Томас Винтерберг, в основу сценария легла книга Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска».

Производство фильма оплатили Бельгия и Люксембург.

В прошлом году бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал «чушью» трейлер фильма Винтерберга.