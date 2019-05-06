Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»

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В Сети появился еще один трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В новом фильме Питеру Паркеру в исполнении Тома Холланда придется прервать летние каникулы для того, чтобы спасти мир. В ролике исполнитель главной роли предупреждает, что трейлер содержит спойлеры, поэтому его не стоит смотреть тем, кто еще не видел картину «Мстители:Финал».

Ранее сообщалось, что тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» набрал более 130 млн просмотров за сутки.