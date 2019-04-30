Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о программе Зеленского «ЧистоNews», в которой показали кадры с плачущим после молитвы Кадыровым. По словам Зеленского, он не знал про ролик, так как за его подготовку отвечала другая группа редакторов. Президент подчеркнул, что Кадыров оказался на видеозаписи случайно. После программы Зеленскому позвонили и попросили прокомментировать инцидент.

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что религиозные вопросы являются «болезненной темой», а задевать религиозные чувства верующих «некрасиво».

Ранее Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи.