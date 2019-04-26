Умерла Элина Быстрицкая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/822/11705822/upload-RIAN_64946.HR-pic905-895x505-73658.jpg">

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.

Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью. Пока родственники не заявили о времени и месте прощания с Элиной Быстрицкой.

Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова.

В начале апреля Быстрицкая отметила 91-летие. С днем рождения актрису поздравлял президент России Владимир Путин.