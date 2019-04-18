Вышел трейлер сериала «Пацаны» от Amazon
В сети появился трейлер супергеройского сериала «Пацаны». Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Amazon Prime.
Сюжет сериала сосредоточен вокруг отряда ЦРУ, которому приходится контролировать нетипичных супергероев.
В главных ролях сыграли Карл Урбан, Джесси Ашер и Джек Куэйд. Продюсерами сериала выступили Сет Роген и Эван Голдберг.
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Премьера «Пацанов» назначена на 26 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.