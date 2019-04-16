После пожара в Нотр-Даме возросли продажи романа «Собор Парижской Богоматери»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12304075/upload-RTX6RV6Z-pic905-895x505-17822.jpg">

После большого пожара в Нотр-Дам-де-Пари продажи романа французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» существенно возросли. Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечается, произведение попало в десятку самых популярных книг на сайте Amazon.

Реклама

Уточняется, что одна редакция текста заняла третью строчку, а другая — восьмую. Кроме того, люди стали все больше скупать путеводители по Парижу.

По данным телеканала, подобное произошло после терактов 13 ноября в 2015 году. Тогда сильно увеличился спрос на произведение американского писателя Эрнеста Хэмингуэя «Праздник, который всегда с тобой».

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.