После пожара в Нотр-Даме возросли продажи романа «Собор Парижской Богоматери»
После большого пожара в Нотр-Дам-де-Пари продажи романа французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» существенно возросли. Об этом сообщает BFM TV.
Как отмечается, произведение попало в десятку самых популярных книг на сайте Amazon.
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Уточняется, что одна редакция текста заняла третью строчку, а другая — восьмую. Кроме того, люди стали все больше скупать путеводители по Парижу.
По данным телеканала, подобное произошло после терактов 13 ноября в 2015 году. Тогда сильно увеличился спрос на произведение американского писателя Эрнеста Хэмингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.