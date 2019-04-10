Экстренно прооперирована дочь Валерии

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Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована. Об этом у себя в инстаграме рассказала сама 25-летняя девушка, выступающая под сценическим псевдонимом Shena.

У себя в сториз Анна Шульгина опубликовала фото, на котором видно, что она лежит под капельницей. «Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала кадр она. Позже девушка добавила, что сейчас с ней все хорошо, и ей не терпится вернуться домой и продолжить работу над музыкой.

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Анна родилась в браке Валерии с продюсером Александром Шульгиным, также у экс-пары есть сыновья Арсений и Артемий. Брак распался в 2002 году, детей Валерии воспитал как своих ее третий супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Валерия и Иосиф Пригожин ответили на слухи об эмиграции в Израиль.