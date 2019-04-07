Появился спойлер о смерти героя «Игры престолов»

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Актер Джон Брэдли, сыгравший в сериале «Игра престолов» Сэмвелла Тарли, рассказал о судьбе своего героя на юмористическом телешоу Saturday Night Live.

В ходе шоу, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Джон Брэдли вслед за Эмилией Кларк задал свой вопрос: что же случилось с Сэмвеллом Тарли. Вопрос вызвал удивление Харингтона.

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«Мне дали посмотреть только две страницы сценария. Мой герой говорит: ааааааа», — поделился Брэдли.

Харингтон уточнил, а что же было до этого в сценарии.

«Дракон открывает рот», — обреченно отметил Брэдли.

В конце 7 сезона Сэмвелл Тарли покинул Цитадель Староместа вместе с Лилли и ее сыном. На момент начала финального сезона Сэмвелл находится в Винтерфелле.

Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.