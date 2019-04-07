Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»

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Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.

В ходе телешоу Saturday Night Live, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, его засыпали вопросами о том, кто же в итоге занял Железный трон.

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Внезапно среди зрителей встала Эмилия Кларк и задала тот же вопрос.

«Эмилия, ты снималась. Ты и так знаешь», — ответил Харингтон.

Сама Кларк заверила, что забыла.

«Слушай, я забыла. Это было так давно. Тем более большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке», — сказала Кларк.

Ранее телеканал HBO опубликовал постер к финальному сезону сериала «Игра престолов».