Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, в эфире программы телеведущий и политолог говорили на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Реклама

Соловьев отметил, что Польша практически не выплачивает компенсаций потомкам убитых евреев, на что Корейба ответил, что большинство из тех, кто претендует на выплаты, являются «жуликами, которые притворяются наследниками».

Более того, польский политолог обвинил СССР в том, что он не оказал помощь польским евреям.

Соловьев возмутился и попросил вывести политолога из студии.

По данным агентства, Корейб не планирует извиняться за сказанное, полагая, что он «все сказал абсолютно правильно».

Ранее сообщалось, что Соловьев выгнал из студии дерущихся экспертов.