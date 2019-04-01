Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой
Певица Лолита наняла концертного директора Владимира Белова, работавшего с певицей Юлией Началовой, сообщает «Вокруг. ТВ».
Лолита рассказала, что Белов уже приступил к выполнению своих обязанностей.
Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
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Однако Лолита отметила, что они с Беловым навсегда останутся поклонниками Началовой.
Ранее отец Юлии Началовой рассказал о том, как прожила последние часы известная артистка.