Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой

Певица Лолита наняла концертного директора Владимира Белова, работавшего с певицей Юлией Началовой, сообщает «Вокруг. ТВ».

Лолита рассказала, что Белов уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.

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Однако Лолита отметила, что они с Беловым навсегда останутся поклонниками Началовой.

Ранее отец Юлии Началовой рассказал о том, как прожила последние часы известная артистка.