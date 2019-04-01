Первый трейлер нового фильма Джармуша: зомби атакуют мирных жителей
В сети появился трейлер нового фильма американского кинорежиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Ролик размещен на канале Focus Features в YouTube.
В фильме о зомби снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми, а также Том Уэйтс, RZA, Игги Поп и Селена Гомес.
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В трейлере показаны нападения зомби на мирных жителей. При этом полицейские в исполнении Мюррея, Драйвера и Севиньи пытаются взять ситуацию под контроль.
Ранее сообщалось, что Игги Поп и Том Уэйтс присоединились к новому фильму Джима Джармуша.