Первый трейлер нового фильма Джармуша: зомби атакуют мирных жителей

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В сети появился трейлер нового фильма американского кинорежиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Ролик размещен на канале Focus Features в YouTube.

В фильме о зомби снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми, а также Том Уэйтс, RZA, Игги Поп и Селена Гомес.

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В трейлере показаны нападения зомби на мирных жителей. При этом полицейские в исполнении Мюррея, Драйвера и Севиньи пытаются взять ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что Игги Поп и Том Уэйтс присоединились к новому фильму Джима Джармуша.