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Российский режиссер Кирилл Серебренников получил «Нику» как лучший режиссер прошлого года, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Серебренников получил награду за работу над кинокартиной «Лето». При этом ему удалось обойти режиссеров Алексея Чупова и Наталью Меркулову, Алексея Германа, а также Алексея Федорченко, снявших такие фильмы, как «Человек, который удивил всех», «Довлатов» и «Война Анны».

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Уточняется, что вместо Серебренникова «Нику» получил продюсер «Лета» Илья Стюарт.

«Я искренне надеюсь, что это последний раз, когда большой режиссер не получает премию лично», — заявил Стюарт.

Ранее сообщалось, что был назван российский фильм года по версии «Ники».