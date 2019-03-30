Назван российский фильм года по версии «Ники»
Российский фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при национальной кинематографической премии «Ника», сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в этой номинации также были картины Алексея Германа «Довлатов», Авдотьи Смирновой «История одного назначения», Кирилла Серебренникова «Лето», Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек который удивил всех».
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Церемония вручения премии проходит в столичном театр «Русская песня».
Ранее сообщалось, что «Война Анны» Алексея Федорченко получила десять номинаций.