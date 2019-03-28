Игги Поп и Том Уэйтс присоединились к новому фильму Джима Джармуша

К актерскому составу нового фильма американского кинорежиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают» присоединилась такие музыканты, как Том Уэйтс, RZA, Игги Поп и Селена Гомес. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Как отмечается, Джармуш выступил не только как режиссер, но и как сценарист картины. Кроме музыкантов, в ней также будут задействованы актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи и Стив Бушеми.

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Уточняется, что премьера фильма намечена на 14 июня.

Ранее сообщалась, что музыкант Игги Поп стал исполнительным продюсером нового документального сериала о панк-музыке «Панк».