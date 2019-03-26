Звезду фильмов Тарантино арестовали за пьяное вождение

Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка» и «Убить Билла», был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции Лос-Анджелеса, 61-летнего актера задержали вечером 24 марта в Малибу около 20.00. Находясь за рулем Land Rover, Мэдсен врезался в столб. Актера задержали и оставили под арестом до утра следующего дня.

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