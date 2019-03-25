Зеленский объяснил, почему встанет на колени перед Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о том, что он готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он сказал об этом перед началом конфликта на Украине в 2014 году.
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Он также добавил, что был готов встать на колени перед Путиным, лишь бы «на колени» не поставили Украину.
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время «тоже готов на все».
Ранее сообщалось, что Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным.