Команда Зеленского обвинила Киев в заказе против него «желтых» газет
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинила правительство Украины в заказе против шоумена «желтых» газет с фейковыми материалами. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж «желтых страниц», — заявили в штабе Зеленского.
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Как отмечается, представители Зеленского считают, что украинские власти поливают кандидата «фейковой грязью».
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга на Украине.