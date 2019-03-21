Команда Зеленского обвинила Киев в заказе против него «желтых» газет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/36/12245036/20190313_zaa_p133_494-pic905-895x505-9930.jpg">

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинила правительство Украины в заказе против шоумена «желтых» газет с фейковыми материалами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж «желтых страниц», — заявили в штабе Зеленского.

Реклама

Как отмечается, представители Зеленского считают, что украинские власти поливают кандидата «фейковой грязью».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга на Украине.