Морган Фримен присоединился к сиквелу «Телохранителя киллера»

Американский актер Морган Фримен присоединился к Райану Рейнольдсу, Сэмюэлю Л. Джексону и Сальме Хайек в сиквеле «Телохранителя киллера». Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, производством продолжения картины занимаются компании Lionsgate и Millennium Films. Режиссером картины снова станет Патрик Хьюз, а сценарий напишет Том О'Коннор.

Ранее Фримен потребовал от телеканала CNN извинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах.