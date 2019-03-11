В США нашли видео с домогательствами R. Kelly

Адвокат Глория Оллред заявила, что неизвестный нашел видеозапись, на которой рэпер Роберт Сильвестр Келли (R. Kelly) якобы совершил акт сексуального насилия в отношении девушки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По ее словам, на видео изображен инцидент, который произошел на концерте R. Kelly в Чикаго.

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Она также добавила, что не может утверждать, что на записи присутствует именно рэпер.

В свою очередь, адвокат музыканта Стив Гринберг заявил, что человек на видео это не R. Kelly.

Ранее сообщалось, что R. Kelly обвинили в сексуальных домогательствах.