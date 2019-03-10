Монеточку предложили не пускать в Россию после исполнения гимна у флага США

Коммунисты раскритиковали певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) после публикации видео, на котором она исполняет гимн СССР на фоне флага США. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу партии «Коммунисты России».

В пресс-службе назвали «несовместимыми вещами» советский гимн и американский флаг, который является «символом агрессии», а исполнение гимна СССР Монеточкой охарактеризовали как «робкую попытку».

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Также коммунисты предложили расценивать данный инцидент как «оскорбление» и предложили «не пускать назад» певицу в Россию.

Ранее сообщалось, что Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США.