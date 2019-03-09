Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Он подчеркнул, что актер был мужественным и честным человеком.

«Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы», — отметил Путин.

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Глава государства добавил, что артиста знали и любили миллионы людей.

«Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что в театре Вахтангова прокомментировали смерть Владимира Этуша.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница» (1967), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «12 стульев» (1971), «Солярис» (1968), «Приключение Буратино» (1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.