Стала известна реакция дочери Майкла Джексона на обвинения в педофилии

Пэрис Джексон, дочь известного поп-певца Майкла Джексона, не видела скандальный фильм «Покидая Неверлэнд». Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Документальный фильм посвящен событиям из жизни двух мужчин: 37-летнего Джеймса Сейфчака и 41-летнего Уэйда Робсона. Они дружили с поп-звездой детьми, однако, став взрослыми, поняли, что стали жертвами насилия со стороны певца.

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Как отмечается, она не знакома с содержанием картины. Уточняется, что ей также не предлагали посмотреть фильм до официальной премьеры.

По информации издания, дочь Джексона не верит в то, что ее отец домогался к несовершеннолетним мальчикам.

Ранее сообщалось, что семья Майкла Джексона предъявила иск к HBO на $100 млн из-за скандального фильма.