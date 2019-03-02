Зеленского и Коломойского обвинили во вбросе компромата против Порошенко

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Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский обвинил двух кандидатов в президенты страны в попытке вбросить компромат против Петра Порошенко за месяц до выборов, передают «Украинские новости».

По мнению Гладковского, появившееся в СМИ расследование о коррупции в оборонной отрасли было выгодно кандидатам Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, которых «спонсирует олигарх Игорь Коломойский».

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«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба - я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко, - начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по Президенту Украины», — заявил он.

Гладковский назвал произошедшее «спланированной грязной кампанией».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, кто выиграет президентские выборы на Украине в 2019 году.