Венедиктов подтвердил смерть Малашенко

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Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил агентству «Интерфакс», что политолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании.

«Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни», — сказал Венедиктов.

Дополнительных подробностей о смерти Малашенко он не привел.

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В агентстве уточнили, что полиция Испании в настоящее время не уведомляла российскую сторону о смерти Малашенко.

Ранее телеведущая Ксения Собчак отреагировала на смерть Малашенко.