Из-за плохого самочувствия Ланового Театр Вахтангова заменил спектакль

В Театре имени Вахтангова замеили спектакль «Посвящение Еве» из-за плохого самочувствия 85-летнего Василия Ланового, сообщает ТАСС.

Как сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, народный артист СССР не смог принять участие в спектакле 24 февраля, постановка была заменена на творческий вечер народного артиста Евгения Князева.

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«И хотя спектакль был заменен на творческий вечер Евгения Владимировича Князева, многие зрители сдали билеты», — сказал Крок.

По его словам, врачи запретили Лановому выходить на сцену. Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале. В экстренном порядке было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой.

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