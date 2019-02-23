В Госдуме ответили на слова о «гибридной войне» России на «Евровидении»

Депутат Госдумы России Дмитрий Белик ответил на слова вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на «Евровидение-2019» от России является «частью гибридной войны», передает RT.

Российский депутат отметил, что Украина стремится занять какое-то место в этом музыкальном конкурсе, однако вместо этого занимает первые места по заболеваемости корью, а население страны при этом сокращается.

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«Это реальные проблемы, которыми должны озаботиться украинская власть и общественность», — посоветовал Белик.

Он добавил, что слова участниц отбора на «Евровидении-2019» от Украины, которые не стали называть Крым украинским, свидетельствуют о «внутреннем протесте украинской интеллигенции против неадекватной политики руководства страны».

Ранее сообщалось, что родители претенденток на «Евровидение» от Украины попали в базу «Миротворца».