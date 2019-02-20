Показ комедии про блокадный Ленинград сорвали в Москве

Показ картины Алексея Красовского «Праздник» в Москве, который должен был пройти 20 февраля, сорвали активисты, сообщила крауд-продюсер Дарья Воля, передает РИА «Новости».

Как сообщается, режиссер планировал провести некоммерческий показ картины в Москве.

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По словам Воли, полиция приехала через час после того, как активисты пришли в Международный мемориал, где планировался показ. Она принесла извинения «всем людям, которые пострадали от рук тарасевичей».

Позднее собравшимся все же удалось провести обсуждение фильма с режиссером.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.

Ранее сообщалось, что режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию.