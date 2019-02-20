Показ комедии про блокадный Ленинград сорвали в Москве
Показ картины Алексея Красовского «Праздник» в Москве, который должен был пройти 20 февраля, сорвали активисты, сообщила крауд-продюсер Дарья Воля, передает РИА «Новости».
Как сообщается, режиссер планировал провести некоммерческий показ картины в Москве.
Реклама
По словам Воли, полиция приехала через час после того, как активисты пришли в Международный мемориал, где планировался показ. Она принесла извинения «всем людям, которые пострадали от рук тарасевичей».
Позднее собравшимся все же удалось провести обсуждение фильма с режиссером.
Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.
Ранее сообщалось, что режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию.