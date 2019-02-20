Киев намерен отказаться от «Евровидения» из-за Москвы

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинская сторона может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на конкурс от Украины не должен ехать певец, который регулярно выступает в России.

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Он также добавил, что отказ от участия на «Евровидении» избавит Киев от объяснений о том, что Украина «не дружит» с Россией.

Кириленко подчеркнул, что между Украиной и Россией якобы существует лишь «агрессия».

Ранее сообщалось, что Украину на «Евровидении» может представить гражданка России.