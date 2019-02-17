Лоза отказал Шнурову в поэтическом таланте

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Музыкант Юрий Лоза считает, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пишет «стишки» с использованием «рифмовки», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Шнуров в своем инстаграме назвал Лозу «вездесущим комментатором всего» после его критики в адрес народной артистки СССР Ады Роговцевой. Также он посвятил Лозе стихотворение.

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Лоза признался, что не читал стихотворение Шнурова о себе и отметил, что не считает стихами творчество лидера группы «Ленинград».

«Я думаю, что поэзия относится к другим немножко именам: это Пастернак, Бродский, Пушкин. А Шнуров и стихи — несопоставимое сочетание», — сказал Лоза.

Он также подчеркнул, что «не опустится» до уровня языка Шнурова и не станет использовать обсценную лексику.