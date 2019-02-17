«Юрского не существует, он умер»: актер предсказал свою скорую смерть

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Народный артист России и ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский за три недели до своей смерти заявлял, что скоро умрет. Об этом пишет «СтарХит».

В издании отметили, что о предчувствии Юрского на передаче «Сегодня вечером» рассказала режиссер и сценарист Алла Сурикова. По ее словам, актер якобы позвонил редактору книги об актере Сергее Коковкине и заявил о своем предчувствии.

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«Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер», — сказал Юрский и после этого надиктовал предисловие к книге.

Сурикова заключила, что Юрский хоть и был «мистификатором», но такую фразу «просто так» бы не сказал.

Известие о смерти Юрского появилось 8 февраля.