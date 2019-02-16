Шнуров в стихах отчитал Лозу за критику украинской актрисы

Музыкант Сергей Шнуров в стихах раскритиковал Юрия Лозу в своем инстаграме.

Он назвал Лозу «вездесущим комментатором всего» после его критики в адрес народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая призвала украинцев изолироваться от россиян

«Мы не ждали, но пришла подмога, комментатором всего вдруг стал Лоза! Растолкует, он как есть — культура. Чистый мыслями, как белый лист. По любым вопросам вездесущий Юра замечательно большой специалист!» — написал Шнуров.

Ранее музыкант Юрий Лоза, комментируя высказывание Роговцевой, отметил, что стоит уважать возраст женщины, а резко реагировать на ее заявление не нужно.