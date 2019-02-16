«Мощный мальчик»: Запад завидует, что у него нет Путина, заявил Башмет

Российский музыкант Юрий Башмет уверен, что страны Запада злятся и завидуют, что у них нет такого лидела, как президент России Владимир Путин, передает RTVI.

Музыкант считает, что санкции западных стран связаны с появлением «мощного мальчика».

«А самое главное — они просто завидуют, у них нет Путина. Ни у кого. Ну где лидер такого таланта и таких качеств? Нету», — считает Башмет.

Ранее Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме».