Умер Бруно Ганц

В Цюрихе скончался швейцарский 77-летний актер Бруно Ганц, сыгравший главную роль в фильме «Небо над Берлином», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что актер умер дома. Причина смерти пока неизвестна.

Ганц был известен благодаря главным ролям в фильмах «Небо над Берлином», «Небо над Берлином 2», «Бункер, «Чтец» и «Американский друг». Также в 2004 году Ганц сыграл Адольфа Гитлера, а в 2017 году — Зигмунда Фрейда.

Сообщается, что летом 2018 года Ганц должен был сыграть рассказчика в опере Моцарта «Волшебная флейта» на Зальцбургском фестивале, но ему пришлось отказаться по совету медиков.