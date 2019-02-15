Лоза отреагировал на заявление посоветовшей «изолироваться» от россиян артистки

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал слова советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, которая призвала жителей Украины «изолироваться» от россиян, передает ФАН.

По словам Лозы, не стоит воспринимать всерьез ее слова, потому что что она «старенькая».

Реклама

«[Она] человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала… старый, что малый», — поделился Лоза.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян.