Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Советская и украинская актриса Ада Роговцева призвала жителей Украины «изолироваться» от россиян, сообщает ZIK.

Отмечается, что Роговцева раскритиковала менталитет жителей России.

«Их приучили, что украинцы хуже... Они всегда очень снисходительно к нам относились», — отметила Роговцева.

Реклама

По ее словам, ей самой не довелось столкнуться с такими проблемами, потому что она всегда хорошо говорила по-русски.

Кроме того, актриса заявила, что в России уже давно считают Крым своей территорией.

«Надо изолировать себя от них», — подчеркнула Роговцева.

Ранее сообщалось, что в Госдепе обвинили Россию в развязывании гонки вооружений.