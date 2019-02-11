Началось прощание с Юрским

В московском Театре имени Моссовета началось прощание с актером Сергеем Юрским, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что проститься с актером пришли сотни поклонников, а также глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, актеры Евгений Стеблов и Авангард Леонтьев, а также гендиректор Большого театра Владимир Урин.

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Люди принесли венки, алые и белые розы.

Юрский ушел из жизни 8 февраля на 84-м году.

Он играл в фильмах «Королев», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». В фильме «Золотой теленок» (1968) он сыграл Остапа Бендера.

Сообщается, что Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.