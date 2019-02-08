«Папа долго болел»: дочь Юрского рассказала о смерти отца

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Дочь народного артиста России, ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского Дарья рассказала о смерти отца, передает ТАСС.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», — сказала Дарья Юрская.

Ранее Стала известна причина смерти Юрского.

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Юрский умер 8 февраля.

Он играл в фильмах «Королев», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». В фильме «Золотой теленок» (1968) он сыграл Остапа Бендера.