Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По словам танцовщицы, когда она «открыто, весело» пишет «прямые слова», ей отвечают, что она пьяна.

«Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью...» — заявила Волочкова.

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Она добавила, что хорошо не завидовать другим, а являться предметом зависти.

Ранее Волочкова ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который подшутил над ее шпагатами.