Эксперт объяснила кражу картины Куинджи из Третьяковки

Директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова объяснила, как стало возможным похищение картины Архипа Куинджи из Третьяковки, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что требования безопасности не предполагают подключения сигнализации к каждой картине.

Реклама

Титова добавила, что сигнализация весьма дорогостоящая, и ее ставят только на особо ценные экспонаты.

Также, по ее словам, нормы безопасности не требуют «закрывать» картину защитными лучами, так как в зале есть охрана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.