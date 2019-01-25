Роберт Редфорд отказался продвигать свой кинофестиваль

Американский актер Роберт Редфорд, который является основателем кинофестиваля «Сандэнс», заявил во время посвященной началу мероприятия пресс-конференции, что больше не будет этим заниматься. Об этом сообщает Deadline.

По словам актера, он занимался фестивалем с момента его основания в течение 34 лет.

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«Думаю, мы дошли до того момента, когда я могу продолжить двигаться в другом направлении», — сказал Редфорд.

Он добавил, что многое сделал для продвижения фестиваля, и не считает, что в настоящее время он нуждается в продвижении. После своего заявления Редфорд поинтересовался, нужно ли ему оставаться и сидеть в одном из пяти кресел на сцене. Ему разрешили уйти, и он покинул сцену.

Ранее Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры в кино.