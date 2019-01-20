Режиссер комедии про блокадный Ленинград вызван на допрос

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Красовского вызвали на беседу в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

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Причина вызова режиссера на допрос пока не известна.

Ранее сообщалось, что удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube. Красовский назвал причину удаления картины с видеохостинга YouTube. По его словам, это была «ошибка системы».