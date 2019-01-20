Вышел трейлер «Операции «Колибри»

В сети появился трейлер фильма «Операция «Колибри» с Джесси Айзенбергом и Сальмой Хайек. Ролик опубликован на сервисе YouTube.

На кадрах можно увидеть Джесси Айзенберга, Александра Скарсгарда и Сальму Хайек.

Режиссером и сценаристом картины выступил «Ким Нгуйен». Сюжет «Операции «Колибри» рассказывает о двоюродных братьях, которые решают соединить кабельной сетью Канзас и Нью-Джерси.

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В мировом прокате картина выйдет 15 марта 2019 года.

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