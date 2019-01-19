Нуми Рапас рассказала о перевоплощении в телохранителя

Шведская актриса Нуми Рапас рассказала о роли в фильме «Близко», где она сыграла эксперта по безопасности Сэм, которая должна защитить богатую наследницу. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в основу фильма положена биография профессионального телохранителя Жаклин Дэвис. Рапас провела с ней много времени для того, чтобы узнать особенности ее работы.

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По ее словам, во время работы Дэвис никогда не чувствовала страха, когда надо было действовать. Страх приходил потом, но она научилась не замечать его.

«Она спит в обуви. Она не может спать в нормальной постели. Вы можете видеть, что эта жизнь во многом повлияла на нее. У нее не слишком позитивное восприятие мира. Она видела много плохого и видела, как многие люди плохо поступали с другими. Она видела многое, и вы можете видеть это в ее душе», — рассказала Рапас.

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