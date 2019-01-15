Малахов не попал в топ-100 популярных программ прошлого года

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Определена сотня самых популярных телепрограмм 2018 года, сообщает Adindex со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Больше половины самых рейтинговых передач пришлось на проекты Первого канала. Первые четыре месте достались матчам Чемпионата мира по футболу в России: «Россия — Хорватия», «Испания — Россия», «Франция — Хорватия» и «Россия — Египет». Топ-5 завершило новогоднее обращение президента страны Владимира Путина на Первом канале с рейтингом 15,8% и долей 47,4%.

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В топ не попали ток-шоу Андрея Малахова, который в 2017 году перешел с Первого канала на канал «Россия-1». Покинутое им шоу «Пусть говорят», возглавленное Дмитрием Борисовым, оказалось на 49-й строчке, а передачи Малахова «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» «пролетели» мимо топ-100.

Ранее Андрей Малахов вмешался в скандал вокруг беременной модели Виктории Лопыревой.