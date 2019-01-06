Скарлетт Йоханссон стала жертвой недостойного поведения

СМИ вспомнили об инциденте на красной ковровой дорожке на вручении «Золотого глобуса» в 2006 году, когда ведущий Айзек Мизрахи брал интервью у актрисы Скарлетт Йоханссон для одного из телеканалов и дотронулся до ее груди. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, до Йоханссон Мизрахи задавал вопросы о нижнем белье актрисам Тери Хэтчер и Кире Найтли. Мизрахи задал подобный вопрос и 21-летней Йоханссон. На ней было красное платье от Valentino и актриса объяснила, что в данной модели «все встроено». Затем журналист дотронулся до груди актрисы, после чего она его одернула.

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«Боже мой. Это происходит в прямом эфире на телевидении», — позднее прокомментировала Йоханссон.

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